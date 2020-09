Warum Erste-Bank-Chef Peter Bosek Wien den Rücken kehrt

Dass Bosek entgegen der Erwartung vieler nicht Nachfolger des jahrelangen Gruppenchefs Andreas Treichl wurde, habe ihn nicht beleidigt, wird kolportiert. Das Verhältnis zum neuen Chef Bernd Spalt sei professionell und konfliktfrei.

Vielmehr, so heißt es, sah er im Angebot der estnischen Bank die Chance, ins Ausland zu gehen – dies zeichne einen Top-Banker aus. Darüber hinaus habe er kein Interesse gehabt, in einem Markt, wo auch die Erste vertreten ist, gegen sein Institut anzutreten. Immerhin war er 24 Jahre in der Ersten, davon mehr als 13 Jahre in Managementpositionen.

Der 52-jährige habe lange darüber nachgedacht, der Zeitpunkt sei nun aber ideal. Seine beiden Söhne sind erwachsen und er hat keine weiteren familiären Verpflichtungen. Und das Salär dürfte wohl höher sein als in Österreich.