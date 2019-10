Österreicher sparen im Schnitt 259 Euro im Monat - mit Aktien mehr Ertrag möglich

Im Durchschnitt geben die 900 Österreicher, die im Rahmen einer repräsentativen

IMAS-Studie im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen befragt wurden an, dass sie rund 259 Euro monatlich sparen können. Das schlägt sich besonders stark beim Wachstum der Einlagen nieder. Laut OeNB liegen bei österreichischen Banken über 260 Milliarden Euro auf gering verzinsten Produkten, um 27 Prozent mehr als noch 2009.

„Hätten die Österreicher in den vergangenen fünf Jahren nur zehn Prozent davon nicht aufs Sparbuch, sondern in Aktien angelegt, hätten sie sieben Milliarden Euro an zusätzlichen Erträgen erwirtschaften können“, erklärt Peter Bosek, Vorstandschef der Erste Bank. Aufgrund der geringen Einlagenzinsen und der in manchen Jahren hohen Inflation verlieren die Österreicher seit 2015 - nach Abzug der Inflation - 14,7 Milliarden Euro an Kaufkraft. Das ist eine negative Rendite von durchschnittlich -1,6 Prozent pro Jahr. Bosek: „Da könnte man durch eine Abschaffung oder zumindest Reduktion der Wertpapier-KESt sicher Anreize schaffen, damit sich das ändert und mehr Menschen mit Wertpapieren langfristig vorsorgen."

Und weiter sagt er: "Das Sparbuch eignet sich besonders in diesem Zinsumfeld nur noch als kurzfristige Liquiditätsreserve.“