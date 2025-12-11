Der Schaden ist angerichtet

Der Prozess in der Postenschacher-Causa muss fortgesetzt werden, das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat die Diversionen für ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei Beamte aufgehoben. Nicht nur für die drei Angeklagten wird es ein schwerer Gang – alle Beteiligten kehren schwer ramponiert in den Verhandlungssaal zurück. Zunächst die Richterin, die sich von der zweiten Instanz ausrichten lassen muss, eine völlige Fehleinschätzung getroffen zu haben. Konkret liest sich das in der Medienaussendung so: Es gebe „keinen Raum“ für die Annahme, dass die Schädigung „bloß geringfügig oder sonst unbedeutend“ gewesen sei. Und eine Diversion sei bei einem Verbrechen (!) wie Amtsmissbrauch nur bei „atypisch leichtem Schaden“ möglich.

Unbezahlbares Gut Das ist hart. Und lässt sich kaum damit abmildern, dass unterschiedliche Rechtsansichten ja ganz normal seien (zwei Juristen, drei Meinungen – Sie kennen den Spruch). Vor allem, weil das OLG in aller Klarheit feststellt, dass es um ein unbezahlbares Gut geht: „das Ansehen der Verwaltung und das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institutionen“. Es ist inakzeptabel, dass Politiker ihre Macht und Kontakte nutzen, damit minderqualifizierte Parteifreunde bevorzugt werden, und sich dann, wenn sie erwischt werden, freikaufen. Die Causa Finanzamt ist bei Weitem kein Einzelfall, aber derzeit eben der einzige, der vor Gericht gelangt ist und die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, die solche Vorgänge verdienen. Das sei auch der ÖVP ins Stammbuch geschrieben, die die Sache kurz nach der Verhandlung für erledigt erklärt hat. Null Demut, null Reue – wir gehen zur Tagesordnung über. Eben nicht, wie man nun sieht.