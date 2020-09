Kultur auf Plätzen über die Stadt verteilt sollte bleiben!

Als Besucher von mehr als einem halben Dutzend Acts an ungefähr ebenso vielen verschiedenen Locations finde ich, dieser Kultursommer hat über Corona und die Wiederbelebung des Kulturlebens hinaus etwas gezeigt, das durchaus bleiben sollte: Kultur hinaus in die Stadt zu bringen. Bühnen an Orten wie dem Wallensteinplatz (Brigittenau) oder neben einem Park (Muthsamgasse) in oder neben großen Gemeindebauten (Nietschplatz neben dem Sandleitenhof, 12.-Februar-Platz am Rande des Karl-Marx-Hofes) ließen Vorbeikommende oder spielende Kinder stehen bleiben, aufmerksam, gebannt Theaterstücke oder Konzerte verfolgen. Erreichte Menschen, die noch nie in einem Theater waren …