Wenn Tode in bunten Papier-Kostümen tanzen

Der aus Kuba stammende Künstler suchte sich Mitstreiter_innen für die Performance, die Trauer um Verstorbene vor allem durch Erinnerung an das Leben mit ihnen ergänzen, erweitern will. Die Schauspielerin Elif Bilici ließ sich auf das Spiel mit Tanz in Skelett-Kostümen aus Papier – und damit sehr vergänglichem Material - und Totenkopfmaske ein und erlernte von ihrem Kollegen vor allem das tänzerische Gefühl. Für das der Musiker Cornelius Holzer den Rhythmus vorgibt/-spielt.

Zusammen- und Gegenspiel – die beiden Darsteller_innen agieren zwischen Tanz und Schauspiel stark körperbetont ein bisschen mehr als eine halbe Stunde – und zaubern dem Publikum rund um eine Schatzkiste, die auch ein Sarg sein könnte, mitunter mehr als Schmunzeln in die Gesichter. Begeisterten jedenfalls.

