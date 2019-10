Sonnenschein, Griesgram und die Bauarbeiterin

Mit gefühl(t)!

Und weil das Stück „Mit gefühl(t)!“ heißt, ist die Baustelle „nur“ der Spielort auf dem dann nicht nur Miss Sonnenschein, sondern auch noch ein Mister Griesgram auftaucht – einer der Bausteine mit Händen und Gesicht, natürlich mit Mundwinkeln, die stark nach unten zeigen. Ach, kann der grantig, wütend und zornig sein.

Trotz alledem ist er – so wie auch Miss Sonnenschein ziemlich neugierig. Beide lernen so voneinander – und damit natürlich auch das junge und jüngste Publikum, wie sich verschiedene Stimmungen anfühlen. Und dass und wie es möglich ist, darüber zu reden. Und dass es gut und schön ist, verschiedene Gefühle zu haben, sie nicht zu verstecken und auch darüber zu sprechen.

Die beiden Figuren waren DER Ausgangspunkt für Sophie Berger und ihre neu gegründete Gruppe „Olivia productions“. Sie erinnerte sich ihre eigene Kindheit und die kleinen quadratischen Bücher zu allen möglichen Gefühlen (Mr. Men und Little Miss) von Roger Hargreaves (THOIP A Sanrio Company). Sie fragte beim Verlag an und bekam die Rechte, die Figuren einsetzen zu dürfen. Sozusagen personifizierte Gefühle – und dazu dachte sie sich dann eine Geschichte und ein Umfeld aus, in der die beiden auftauchen.

An manchen Stellen des Stücks brauch die Bauarbeiterin übrigens unbedingt Hilfe von jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und am Ende warten sicher noch so manche der Bausteine darauf, von Kindern zu was auch immer verbaut zu werden.

