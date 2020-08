Kaiserschmarrn aus Kayseri auf der Wiener Kaiserwiese

Tolle, größer, schöner

Die hauptsächlich in Deutsch – mit einigen Sätzen auf Türkisch – gespielte Komödie dreht sich aber nicht zuletzt um die Frage „wie kommt das bei den anderen an?“ Die Beschneidungsfeier für den 10-jährigen Emre muss größer, toller usw. sein als die von anderen. Hunderte Gäste, Musikgruppe aus der Türkei eingeflogen, einreiten auf Pferden … - allein das Geld dafür ist nicht ansatzweise da.

Und sie muss traditionell sein – so seine Mutter Zafie. Nicht wie bei Onkel Baki, bei dem sie in einem Krankenhaus vorgenommen wurde. Zwar viel schmerzfreier, aber deswegen ist er auch nicht so streng-gläubig, wie ihm seine Schwester vorwirft. Drum fühlt er sich auch eher als Österreicher denn als Türke, hat mit Ulli eine österreichische Freundin, bei der er sich so gar nicht als Macho aufführt.

Aber dass er sich allein um die alte, kranke gemeinsame Mutter Hanife kümmert, das findet Zafie schon besser, als selbst einmal auch nur einen Abend diese Pflege zu übernehmen.