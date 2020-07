Geheimsprache gepaart mit Universalsprachen

Der musikalische Bogen begann bei einem Wiegenlied einer flüchtenden Mutter in der kurdischen Sprache Sorani. Es folgte eine gesungene Anklage von Zwangsheirat, eine Erinnerung an Sakine Cansız – bekannt unter ihrem Kampfnamen Sara. Sie war gemeinsam mit zwei weiteren kurdischen Kämpferinnen, Leyla Söylemez und Fidan Dogan, am 9. Jänner 2013 im Pariser kurdischen Informationszentrum vom türkischen Geheimdienst ermordet worden. Weil „Sara“ aber immer so voller Hoffnung war und diese auch vermittelte, durchzog diese Stimmung auch das entsprechende Lied. Ein anderer Beitrag war ein Lied von Ayse Şan, den diese als Schrei gegen mehrfache Unterdrückung geschrieben hatte – die kulturelle und die als Frau unter patriarchale Strukturen.