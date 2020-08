Schauspiel mit Masken – der Commedia dell‘Arte

Von der Straße auf die Bühne

Letzteres freut das Trio, das auch gemeinsam das Stück entwickelt hat, besonders. Denn, so Simma, der diese Theaterform auch unterrichtet, im Palais Schönborn in dem das Museum untergebracht ist, stehen Statuen dieser archetypischen Figuren. Graf Schönborn (vor rund 300 Jahren) war Fan der aus Italien kommenden Commedia dell’Arte, ursprünglich eine Form des Straßentheaters.

Als im Frühjahr die Theater wegen Corona schließen mussten, trug sich das Trio mit dem Gedanken, auf der Straße zu spielen – im Freien mit Abstand. Dann erfuhr die Gruppe vom geplanten Kultursommer – und wurde engagiert. So gab’s die Welt-Uraufführung am Wochenende – erst am Wallensteinplatz (Brigittenau) und die zweite Vorstellung am Hannah-Arendt-Platz in der Seestadt (die der Kinder-KURIER besuchte).