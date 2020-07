Poetisches Märchentheater im Hof des Volkskundemuseums

Ein Bild von einer Familie. Zu viert sitzen die Puppen aneinander gekuschelt, tatsächlich in einem Bilderrahmen. Theaterrauch, karacho, der Rahmen wird entzwei gerissen. Die Familie ebenso – sozusagen in alle Himmelsrichtungen zerstreut.An Liina, der Puppe, die in Gestalt einer Schauspielerin (Hanna Victoria Bauer) zur Hauptfigur von „Kommt ein Mädchen geflogen“, wird noch links und rechts gezerrt, ja an ihren Armen gerissen. Das Bild aus dem „kaukasischen Kreidekreis“ taucht dabei im Kopf auf. Wem gehört das Kind – der biologischen Mutter oder jener Frau, die es in der Not gerettet und aufgezogen hat.