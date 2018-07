Wenn das Ankommen fast ärger ist ...

Im Mai 1828 tauchte ein 16-Jähriger in Nürnberg auf, fragt nach der Neutorgasse und eine rasch bekannt werdende Geschichte beginnt. Er nennt sich Kaspar Hauser. Als Kind und Jugendlicher war er in einem Verlies eingesperrt. Nun muss er sich an die Welt da draußen, in Freiheit gewöhnen. Und diese Welt sich an ihn.

Vielsprachig

Wie vielleicht unverständlich das – für ihn – sein mag, demonstriert die Theatergruppe „Zenith Productions“ unter anderem damit, dass sie auf die Sprachenvielfalt der mitwirkenden Schauspieler_innen zurückgreift. Da werden Teile der Originalprotokolle auf Griechisch, Finnisch, Englisch, Türkisch und kaum weniger für ihn verständlich in Bürokratie-Deutsch zitiert. In die letztgenannte Sprache werden immer wieder Vokabel aus der aktuellen Version eingestreut.

Auf der – neu gestalteten – Bühne in einem der beiden Höfe des Wiener Volkskundemuseums gibt es zum vierten Mal bis Mitte Juli (Kinder-)Theater. Nach DEM Loblieder der Fantasie „Der kleine Prinz“ (nach Antoine de Saint-Exupéry) und vielleicht DER Fabel über Korruption und Machmissbrauch „Reineke Fuchs“ (nach Johann Wolfgang Wolfgang Goethe) hat sich die Gruppe in diesem Jahr dem vielfach beschriebenen, interpretierten mysteriösen Schicksal des Burschen angenommen. Immer wieder wird er als sozusagen unter Verschluss gehaltener Sohn eines Fürsten oder anderen hochrangigen Herren ge„outet“, eigentlich als legitimer Erbe.

Diese Spekulationen interessieren die Theatermacher_innen nicht im geringsten.