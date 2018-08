Punkti, Punkti, Punkti ...

Gespräch mit der Festivalleiterin

Das Festival läuft bereits zum vierten Mal und bespielt Donnerstagnachmittag für Kinder den Veranstaltungssaal im ersten Stock. Abends sowie am Freitag werden filme für Erwachsene in einem der beiden Gärten des Museums – bei Schönwetter, ansonsten auch im ersten Stock – gezeigt.

Lisa Mai, Festivalleiterin, hat an der Filmakademie Kamera und Drehbuch studiert. Trotz allem sieht sie sich aber eher als Checkerin. Sie hat sich früher (2010 bis 2013) schon bei den Video- und Filmtagen, bei denen im Oktober immer an vier bis fünf Tagen mehr als vier Dutzend Filme von Kindern und Jugendlichen gezeigt werden, bei der (Mit-)Organisation bewährt.

Schon zuvor gründete und betrieb sie (noch als Neumann) – gemeinsam mit Doris Bauer das Festival „espressofilm“ – ebenfalls im Volkskundemuseum „für das wir überraschenderweise sofort Förderungen bekommen haben“. Das lief von 2008 bis 2014, dann gingen die beiden Leiterinnen getrennte Wege.

Niederschwelligkeit

Lisa Neumann, die im Vorjahr ihren Namen auf Mai änderte, erfand danach das nunmehrige Sommerfestival. „Möglichst offen und barrierefrei sollte es sein. Der Titel sollte das schon ausdrücken – drei Punkterl – das lässt alles offen und soll auch Räume zum miteinander reden über Filme öffnen.“ Zur Barrierefreiheit und Niederschwelligkeit gehöre aber mehr als nur Gratis-Eintritt, so die Festivalleiterin.

Im Saal und im Garten gibt es eine induktive Höranlage, die Schwerhörigen über ihre Hörgeräte bessere Verständlichkeit ermöglicht. Die Filme am BarreireFREItag haben (deutschsprachige) Untertiteln. Am Eröffnungstag der 4plus-Schiene wurde der 20-Minuten-Film „Die Wunderlampe“ gezeigt. Dabei handelt es sich um den einzigen österreichischen (Kinder-)Film, in dem eine Darstellerin in österreichischer Gebärdensprache redet.

Simultane Übersetzung aller Filme in Gebärdensprache wurde, so Lisa Mai im KiKu-Gespräch, zwar durchaus in Erwägung gezogen, „aber in Gesprächen mit Betroffenen verworfen. Das Hin- und Her-Switchen zwischen Leinwand und der Dolmetscherin/dem Dolmetscher würde sich nicht bewähren.“

Die Frage, ob es für Blinde Kopfhörer mit Audiobeschreibung gäbe, verneinte die Festivalleiterin. „Auch da haben wir mit Betroffenen und Vereinen geredet, aber die meinten alle, bei Kurzfilmen wäre die gesprochene Information zu textintensiv“.

Auf Wohlwollen stieß die Kinder-KURIER-Anregung, im Sinne des Abbaus von Barrieren, das gemeinsame „1, 2, 3 Film ab!“ auch in anderen Sprachen – solchen, die Kinder mitbringen oder jenen, aus denen die Filme kommen – zu sagen, bevor die Filmblöcke bei dotodotdot 4plus“ starten.