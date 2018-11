Berührende, doch nie erdrückende „Poetische Reise“

Eindringlich, doch nie pathetisch

Jede Station – mit kleinen Ortswechseln dazwischen – geht gegen Ende in ein Musikstück über. Davon sind drei jüdische Lieder: „Unter dayne vayse Shtern“ und „Mir lebn ejbig“ (Theatergruppe im Wilnaer Ghetto) und „Ikh steh unter a bokserboym“ (Vertonung eines Textes der sowjetjüdischen Dichterin Zhame Telesin). Dazu kommt noch „The Ballad of the Soldier’s Wife“ von Kurt Weill und Bertolt Brecht.

Das Stück, dessen szenisches Schnipsel an unterschiedliche Einträge in einem Stammbuch erinnern sollen, ist eine dichte Stunde, eindringlich, doch nie pathetisch, berührend aber nie erdrückend gespielt – mit der Hoffnung aufs Weiterwirken in den Köpfen des Publikums. Nie wird per Zeigefinger gemahnt, doch die Schlussfolgerungen für ein „Wehret den Anfängen“ ergeben sich wie von selbst. Hoffentlich!