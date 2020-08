„Plötzlich hat die Maske mit mir gespielt“

Natürlich drängt sich bei Masken die Anspielung auf die derzeit von allen bei verschiedenster Gelegenheit zu tragenden Maskenwie von selbst auf. Die kunstvollen aus Leder gefertigten – an die Gesichter der Spieler_innen angepassten Commedia dell’Arte-Typen-Masken stammen vom argentinischen Künstler Alfredo Iriarte.

„Masken suchst du nicht aus, sie finden dich!“, schildert Andreas Simma, Lecoq-Schüler in Paris und ehemals Mitglied des Théâtre du Soleil, nach der Aufführung dem Kinder-KURIER. Bei einer Tournee habe er dessen Werkstatt in einem Teatro comunitario (Gemeinschaftstheater) im berühmten La-Boca-Viertel von Buenos Aires vor 25 Jahren entdeckt und einen magischen Moment erlebt. „Ich hab so eine Maske aufgesetzt und plötzlich spielte die Maske mit mir. Ich hatte das Gefühl ich schau und hör mir selber zu, wie ich spiel, was die Maske mir vorgibt.“