Oasis, Sarandon und, ja, der Gabalier: Das war das Kulturwochenende

Zu groß wiederum wurde Andreas Gabalier, sagt Andreas Gabalier. Also, sein Erfolg. Für seine Neider.

Hierin (und nicht in seinen umstrittenen Aussagen) ortet der "Lausbua in der Lederhosen" (Eigenbeschreibung) den Grund für jene Kritik, die ihm zuletzt entgegenschlug.

Aber zum Glück hat er ein Argument gegen seine Neider: Seinen Erfolg. Ein wunderbarer, wiederum fast schon Trumpesker Zirkelschluss - kritisieren darf man nur die Nichterfolgreichen - , den es am Wochenende in aller Ausführlichkeit zu genießen galt. Hier, in chronologischer Abfolge, der Faschingsumzug rund um einen Faschingsorden.