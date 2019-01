Wie der Empörungsgenerator Gabalier funktioniert: Eine Rückschau

„Rechts wird als braun ausgelegt“

„Mittlerweile muss man schon fast Angst haben, dass rechts als braun ausgelegt wird“, sagte Gabalier außerdem in der ORF-Doku. „Ich hab’ sicherlich eine halbwegs g’sunde konservative Lebenseinstellung, wir sind einfach so erzogen worden, ich bin fleißig, bin sicher kein böser Kerl, habe in meiner Band unterschiedlichste Nationen vertreten, bin wie kaum ein anderer gern auf der ganzen Welt unterwgs, schau mir viel an, bin sehr weltoffen und hab’ ganz einfach a Freud’ mit unserem Daham.“

Eine äußerst reaktionäres Glaubensbekenntnis zum "Daham" lieferte er im Lied „Kleine, heile, steile Welt“ aus dem jüngsten Album:

„I glaub an mei Land und die ewige Liab. Nix is mehr Daham als ein Schnitzel aus der Pfann. Tradition leben, mit der Zeit gehen. So wie's früher in der Milka-Tender-Werbung war. I glaub an Leut, die sich geben wie sie sind. In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand.“

„Wenns sein muss niederknian, um Vergebung flehen. Des Beste geben, des Leben lebn, zu seine Föhla stehen.“

„I glaub an kleschkaltes Bier, des mir a fesche, kesse, freche Kellnerin serviert, an Schädlweh nochm Saufengehn, Eisenbiagn, beim Oamdruckn nie verlieren."

„I glaub an den Petrus an der Himmelstür. Der sagt, komm her zu mir, Bua i muss reden mit dir. Vaterunser beten, Holzscheitelknien, nach einem Zeltfest im Rausch am Heuboden die Unschuld riskieren.“

Mit seinen Aussagen zum Geschlechterverhältnis und einem kreuzkonservativen Heimatbegriff vermittelt Gabalier zwar eine polarisierende Lebensanschauung, mit konkreten Bekenntnissen und Einlassungen in der Tagespolitik ist der Sänger aber erstaunlich wenig präsent. Erstaunlich wenig dafür, dass der Sänger von Kritikern immer wieder mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht wird.

Posting über Strache als Ausrutscher

Im Jahr 2015 ist ihm allerdings ein Facebook-Posting passiert, in dem er die Elefantenrunde vor der Wien-Wahl als „abgesprochene Hetzerei“ gegen FPÖ-Chef Strache bezeichnete. Am nächsten Tag zog er das Posting, offenbar auf Drängen der Plattenfirma, zurück und schrieb: "Der Gabalier verteidigt ganz bestimmt keinen HC !!! Der Gabalier gibt auch nicht Gas für die FPÖ!!!“

Auch 2017 schimpfte er am Rande der Amadeus-Verleihung - wo der „Manderl und Weiberl“-Sager fiel - über eine „schon fast ein bissl linksradikale Hetzerei gegen die FPÖ“. Er gab dort auch an, mit der Politik im Land „fast nix mehr“ anfangen zu können. Ob sich das durch den Regierungswechsel nach der letzten Nationalratswahl geändert hat, ist nicht überliefert.

Spekulationen über ein politisches Engagement tauchten 2018 noch einmal auf, als eine ehemalige AfD-Insiderin in einem Buch schrieb, es sei in der deutschen Rechtspartei „ein Schlagersänger aus Österreich“ genannt worden, der neben anderen Prominenten in der Gründungsphase seine „Geldbörse geöffnet“ haben soll. Von Medien darauf angesprochen, gab Gabaliers Management an, keinerlei Informationen über Parteispenden im In- oder im Ausland vorliegen zu haben. Und: "Das wäre das Letzte, was Andreas Gabalier einfallen würde.“