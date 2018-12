So war Andreas Gabalier in Wien: Die Tracht geht vom Volk aus

Gabalier begleitet den Trip hinunter an der Erinnerungsstraße mit freundlich-onkeligem Erzählsingsang, über Lebensfreude und Kinder und „ältere Semester“, über Alpenköniginnen und sein „Hörgerät“, das ihm während der Show mehrfach ausfiel, was aber der Performance keinen Abbruch tat.

Das Publikum sucht und findet hier die Wohligkeit des Familiengefühls, und, bitte das weiß doch jeder, je später das Familientreffen, desto größer die Chance, dass aus dem lieben Onkel eine politische Abrechnung heraussprudelt, die auch mit Nachschenken nicht zu stoppen ist. So auch hier, Onkel Andreas setzte mitten in der Show dazu an, zwei Wiener Medien an den Pranger zu stellen, die, bitteeinwahnsinnistdas, kritisch über ihn berichtet hatten, nur weil er die Töchter aus der Hymne aussparte.

Wie lustig, er veränderte die Namen dieser Medien zu „Standort“ und „Flater“, sagte, dass ihm eh noch Ochs und Esel in der Krippe fehlen, beklagte die Presseförderung in Millionenhöhe, und besang danach den Wert, seine eigene Meinung zu haben, so lange es halt die von Gabalier ist.