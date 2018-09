Helene Fischer war wieder in Wien: Spürt ihr das (immer noch)?

Eine Frage blieb. Ob sich Helene Fischer, wenn

rund um ihre Beine ein Rock aus Wasser plätschert

sie am Seil rasant unter die Stadthallendecke katapultiert wird

katapultiert wird sie durch einen rasch aufgestellten Gräsergarten wandelt

sie aus der Striptanz-Box auf ein Trampolin springt

sie die Stadthalle in ein Sternenmeer verwandeln will

in ein Sternenmeer verwandeln will sie auf einer hochschwingenden Schaukel singt

sie den lieben Martin aus dem Publikum veräppelt, weil er so gar nicht aussieht, als hätte er wirklich erst 25. Geburtstag

sie gegen Ende zu EDM-Beats einarmige Liegestütze macht und "Spürt ihr das?" singt

oder wenn, zum Schluss, ihre Backgroundtänzer mit dem Kärcher das Confetti Richtung Publikum blasen

ob also Helene Fischer sich irgendwann währenddessen, beim 71. Konzert der Tournee, denkt: Was für ein herrlicher Unsinn, den wir hier veranstalten, was für ein Quatsch?

Wohl nicht. Die deutsche Erfolgsformel hat auch am Dienstagabend, beim ersten der zwei Nachholkonzerte für die krankheitsbedingt ausgefallenen Februartermine, zu gut funktioniert. Die Fischer-Königin kam, sah, kletterte, tanzte, wackelte mit jedem Körperteil, schwitzte erst ganz am Schluss bei "Atemlos" - und siegte. Die Hallenshow war gut gereift, nur noch zwei Konzerte (heute in Wien, am Samstag in Arnhem), dann ist Schluss.