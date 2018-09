Böhmermann lästert über Helene Fischers Statement zu Chemnitz

"Tatenlos durch die Nacht" schrieb ntv.de und kritisierte Fischers Fehlen beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz nach den migrantenfeindlichen Demonstrationen und Ausschreitungen der vergangenen Wochen.

Die deutsche Schlagersängerin hält sich üblicherweise mit politischen Statements zurück. Doch am Dienstag wandte sich Fischer bei einem Konzert in Berlin an die Fans. "Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit." Auch in den sozialen Medien äußerte sich Fischer zur gesellschaftlichen Spaltung in Deutschland. "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen“, schrieb die 34-Jährige auf Instagram und Facebook. Dazu setzte sie den durch das Chemnitzer Konzert gegen Rechts bekanntgewordenen Hashtag #wirsindmehr, sowie #wirbrechendasschweigen und #schreiteslaut.

# AntifaDurchDieNacht

Neben lobenden Worten gab es dafür auch Spott, und für den zeichnete TV-Satiriker Jan Böhmermann verantwortlich. Angesichts von Fischers politischer Positionierung sei "vielen Nazis vor Schreck die Andreas-Gabalier-CD aus dem Discman gerutscht", sagte Böhmermann am Donnerstag in seiner Comedy-Show "Neo Magazin Royale". Zur Erklärung: Der österreichische Sänger war zuletzt in einer Buchveröffentlichung und in Medienberichten in die Nähe der rechtspopulistischen Partei AfD gerückt worden.

Böhmermann konzentrierte sich aber bei seinen Scherzen vor allem auf Fischer. Diese sei nun wohl unter die Linksaktivisten gegangen, womit sie auch mit dem Hashtag der Woche geadelt wurde, den er in Anlehnung an ihren größten Hit "#AntifaDurchDieNacht taufte. "Helene Fischer ist jetzt bei der Antifa. Demnächst in der ersten Reihe gegen Bullenschweine", ätzte Böhmermann, der selbst Sohn eines Polizisten ist.