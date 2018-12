Andreas Gabalier stellt kritische Medien an den Pranger

Der Sänger Andres Gabalier hat bei seinem letzten Konzert 2018 in der Wiener Stadthalle zwei Medien an den Pranger gestellt, die ihm kritisch gegenüber stehen. Vor 14500 Besuchern verunglimpfte er Standard und Falter als "Standort" und "Flater", Deren Redakteure seien "undercover in der Halle", um "verheerende Geschichten" zu schreiben. Und da "Traditionen nichts für sie sind", hätten deren Chefredakteure "am 24.12. nichts zu tun", in steirischen Krippen würden "Ochs und Esel fehlen".

Die Zeitungen seien deshalb gegen Gabalier, "weil ich die Hymne so gesungen habe". Die Blätter würden Presseförderung in Millionenhöhe bekommen, um diesen Quargl abzudrucken".

Der Aufreger ist geplant: "Für den Skandal muss ich morgen wieder beichten gehen", sagte er.