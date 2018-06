Neues Gabalier-Album: Schnackseln, Schnitzel und Scheitelknien

Der Mountain Man hat lange gekreißt, das letzte Album ist drei Jahre her. Was offenbar eine hervorragende Taktik war: In den Jahren, in denen Andreas Gabalier keine Musik veröffentlicht hat, ist er zum größten Musikstar des Landes aufgestiegen. Und da hat sich was verändert: Die ganze Welt zwischen hier und München ist zur Wies’n geworden, und Gabalier ist ihr Rasenmäher.

Nun weiß man aber, wohin es nach allen Seiten vom Gipfel aus geht, und insofern wurden die neuen Songs wohl unter großem Erfolgsdruck zusammengepresst.

Ist der Albumtitel „Vergiss mein nicht“ gar sorgenvoll zu verstehen? Gerade im Schlager gibt es aber zum Glück ein Mittel gegen den Karriereknick, das etwa auch Helene Fischer perfektioniert hat: Es wird stilistisch möglichst breit gefeuert, auf dass die Trefferquote durch Streuung steige.