Orden für Gabalier: Der Boom der Super-Empörer

Das alles zusammen führt zu etwas Fatalem: Zum Verlust der Mittenwahrnehmung. Es gibt sie natürlich noch, die gemäßigte, vielleicht sogar unaufgeregte Mitte, deren Blick auf das alles vernunftgeprägt oder zumindest distanziert ist. Nur kommt die nicht vor: Sowohl die sozialen Medien als auch die professionellen können die Mitte nicht abbilden, weil diese keinen aufregt. Die Mitte wird hier niedergeschrien von jenen, die das Mikrofon in der Hand halten und in dieses hineinbrüllen, dass sie ihre Meinung gar nicht mehr äußern dürfen.

Was also tun? Das Wichtigste liegt wohl, auch wenn das fad ist, bei jedem Einzelnen. Sich die Frage zu stellen, ob man in diesem Empörungsspiel mitmachen will. Ob man den Aufreger mit allen Freunden teilen muss. Ob man den nächsten Klick vielleicht einem Artikel widmet, der einen bereichert, und nicht empört. Ob man aus den sozialen Medien aussteigen sollte. Ob man irgendeinen Orden an irgendeinen Unterhaltungsmusiker nicht einfach durchwinken kann.

„Empört Euch!“, schrieb Stéphane Hessel in seinem berühmten Essay 2010. Mit 2020 in Sichtweite muss man sagen: Genug jetzt.