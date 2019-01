Valentin-Orden - Gabalier reagiert: "Bin wohl manchen zu bodenständig"

Die Sicht Gabaliers, der sich in der Vergangenheit ins "rechte Eck" gedrängt sah, teilt auch der Vizekanzler. "Allmählich zweifelt man am Verstand, aber nicht an dem von Herrn Gabalier. Das ist schon pathologischer Hass gegenüber andersdenkenden Kunstschaffenden....", ließ H. C. Strache auf Facebook wissen.