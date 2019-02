Bayerischer Fernsehriese mit großen Plänen

Weitere Schwerpunkte sind Dokumentationen und Kabarett. „Die Szene ist hier groß und vielfältig. Natürlich werden im Kabarett Grenzen ausgelotet, aber es hat hier eine große Tradition, und das wird von der Politik ausgehalten.“ Übrigens war die „Fastnacht in Franken“, die Übertragung der Fastnachtsitzung in Veitshöchheim, auch im Vorjahr die reichweitenstärkste BR-Sendung – auch bei jungen Sehern.

Trotz Fußball-WM und Olympischen Spielen konnte der BR seine Quoten 2018 insgesamt stabil halten und rückte damit auf Platz zwei der Dritten Programme vor.

Alles eitel Wonne also. Nur an einem entscheidenden Punkt nicht: In Deutschland tobt eine Diskussion um die Höhe der Rundfunkgebühr. „Unser Problem ist, dass wir mit dieser Beitrags-Höhe (monatlich 17,50 Euro, Anm.), die viele Jahre eingefroren war, nicht mehr das Auslangen finden.“ Nun müssten sich 16 Bundesländer auf eine Erhöhung einigen. „Es geht für uns um eine gesicherte Finanzierung.“

Der ORF ist für Scolik nur ein Thema bei Co-Produktionen. „Das sind häufig Stoffe, die deutschlandweit reüssieren.“ Personalspekulationen beschäftigen ihn nicht. „Ich habe hier in München ein so weites Betätigungsfeld, das mich fordert und mir sehr viel Freude bereitet. Darüber hinaus lässt es sich hier in München sehr angenehm leben."

Detektiv Ostrowski und Literatur-Papst Gottschalk