Steile These: Der Britpop hat den Brexit mitverursacht

Die These hat aber – höflich ausgedrückt – auch ihre Schwachstellen. Sie krankt an der Neigung von Kulturtheoretikern zur „großen These“: sich einen popkulturellen Aspekt der Vergangenheit herauszupicken, große Kontinuitätslinien zu ziehen und die Gegenwart damit sehr einfach zu erklären. Wer einen Hammer hat, sieht in allem einen Nagel. Sie verträgt sich auch nur so halb mit der Tatsache, dass sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – fast die gesamte britische Musik- und Kulturszene für den Verbleib in der EU starkmachte und es teilweise bis heute tut.

Nicht zuletzt spielt die These auch die anderen lang- und kurzfristigen Gründe herunter, die das Ja der Briten zum Austritt beeinflussten. Die EU war auf der Insel nie so beliebt wie in Kontinentaleuropa. Die Themen, welche die Debatten vor dem Referendum bestimmten (allen voran die Personenfreizügigkeit), waren auch schon vor 2016 präsent. Und vor allem verbreiteten britische Politiker Unwahrheiten und versprachen Luftschlösser, während sich die britischen Medien unfähig zeigten, damit adäquat umzugehen.