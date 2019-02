Andreas Gabalier: "Ich bin einigen zu groß geworden"

Sind es nur Ihre Liedtexte? Oder geht es auch darum, dass Sie vom Genderwahnsinn gesprochen haben oder sich weigern, die neue Version der Bundeshymne zu singen?

Die Kritik hat sich auf meine Liedtexte bezogen. Ich bin weder homophob noch frauenfeindlich und auch nicht rechtspopulistisch unterwegs. Aber ich kann nicht ewig eine kleine Gruppe, die aber ziemlich laut ist, auf mich einhacken lassen. Mein Projekt ist nach dem Tod meines Vaters und meiner kleinen Schwester entstanden. Ich war verzweifelt, hatte keine Lust mehr auf die Uni. Nach den ersten kleinen Radioerfolgen habe ich wieder Lebensfreude empfunden. Genau dieses Gefühl will ich transportieren. Mehr steckt da nicht dahinter.

Leben wir in einer Empörungsgesellschaft, wo die Ränder laut aufschreien und die gemäßigte Mitte zu ruhig ist?

Man muss einmal in Relation stellen, was alles verherrlicht wird und als ach so politisch korrekt hochgejubelt wird. In der Realität kommen diese Themen nicht an. Dagegen verteufelt man seit Jahren den bösen Gabalier, der angeblich an der heutigen Zeit vorbei arbeitet. Trotzdem fülle ich die Stadien. Also treffe ich sehr wohl den Nerv der Menschen. Offenbar sind die Menschen am Land noch halbwegs bodenständig und normal – obwohl ich mich schon gar nicht mehr traue, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Und gleichzeitig sollte man sich anschauen, wo die Künstler, die als politisch korrekt hochgejubelt werden, tatsächlich spielen? Sie sagen Konzerte reihenweise ab oder treten auf Dorfbühnen bei freiem Eintritt auf. Da muss man die Kirche im Dorf lassen.