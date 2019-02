Florence Kasumba ist erste dunkelhäutige "Tatort"-Kommissarin

Sie spielte im enorm erfolgreichen Film „Black Panther“ die Kriegerin Ayo, in der Spionage-Serie „ Deutschland 86“ eine Widerstandskämpferin und nun ermittelt sie als Kommissarin Anaïs Schmitz im „ Tatort“ an der Seite von Charlotte Lindholm ( Maria Furtwängler): Die afro-deutsche Schauspielerin Florence Kasumba wird morgen, Sonntag, (20.15/ ORF2) bei ihrem ersten Fall Geschichte schreiben: Die 42-Jährige wird in der mittlerweile schon 48 Jahre andauernden „ Tatort“-Reihe die erste dunkelhäutige Kommissarin sein.

Das erste Zusammentreffen der beiden Kommissarinnen geht aber gehörig in die Hose. Lindholm, die nach einem eskalierten Entführungsfall („Der Fall Holdt“, 2017) aus dem LKA-Dienst entlassen und in die Provinz versetzt wurde, muss nun in Göttingen Verbrechen aufklären. Als sie zum ersten Einsatz in eine Schule gerufen wird, sieht sie Schmitz mit einem Wischmob in der Hand, hält sie für eine Putzfrau und faucht sie an: „Sie wollen doch hier nicht putzen, das ist ein Tatort.“ Ohje, ins Fettnäpfchen getreten.