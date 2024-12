"Shogun", "Penguin", "Baby Reindeer": Das sind die 10 besten Serien des Jahres 2024

Von einer packenden Geschichtsstunde über fiese Ganoven bis zum fesselnden Stalking-Drama – 10 Serien von Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Sky haben es 2024 auf die Bestenliste der KURIER-Redaktion geschafft. Ohne bestimmte Reihenfolge.

Zwei an einem Tag

© Ludovic Robert/Netflix Treffen sich alle Jahre wieder: Emma und Dex in "Zwei an einem Tag"

Emma und Dex verlieben sich am Tag ihrer Uni-Abschlussfeier. Sie verbringen eine zwar hoppertatschige, aber doch romantische Nacht miteinander. Das hätte es gewesen sein können. Aber auf irgendeine Weise kommen sie jedes Jahr an einem 15. Juli zusammen. Die Serie „Zwei an einem Tag“ („One Day“) auf Netflix basiert auf dem gleichnamigen Roman und könnte sehr kitschig sein. Sie ist aber eine moderne Liebesgeschichte, sehr witzig und vor allem auch: sehr traurig. (böck)

Shogun

© Kurt Iswarienko/FX Politisches Macht-Schachspiel: "Shogun" auf Disney+

Shogun. In den 80ern war „Shogun“ ein Straßenfeger mit Richard Chamberlain. Dass ausgerechnet diese Geschichte über einen britischen Seefahrer, der Anfang des 17. Jahrhunderts in den Gewässern vor Japan Schiffbruch erleidet und gefangen wird, von Disney+ neu verfilmt wurde, überraschte. In den zehn Episoden der Serienadaption steht weniger der Culture Clash im Mittelpunkt als beinhartes politisches Macht-Schachspiel, und das in luxuriösen Bildern. Eine packende Geschichtsstunde. (böck)

Undercover im Seniorenheim

© COLLEEN E. HAYES/NETFLIX/Netflix Nicht ganz so blutiger Krimi: "Undercover im Seniorenheim"

„Cosy Crime“ ist im Buchbereich unschlagbar beliebt, aber im Streaming hat sich die nicht ganz so blutige, dafür ein bisschen witzige Krimiserie noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Dabei zeigt „Undercover im Seniorenheim“ auf Netflix, wie „unterhaltsam“ und „zu Herzen gehend“ gewinnbringend kombiniert werden kann. Die perfekte Serie, für alle, die nach der diesjährigen brillanten vierten Staffel von „Only Murders in the Building“ (Disney+) Entzugserscheinungen haben. (böck)

Fallout

© Courtesy of Prime Video Wie die Welt nach der Bombe aussieht: "Fallout"

Wenn Christopher Nolan uns mit „Oppenheimer“ gelehrt hat, wie es zur Bombe kam, dann zeigte uns dessen Bruder Jonathan Nolan auf Amazon Prime Video, wie die Welt aussieht, nachdem die Bombe gezündet wurde. Allerdings wird in „Fallout“ ein fiktives Szenario gezeichnet, so wie es Fans der gleichnamigen Videospielserie kennengelernt haben. Man muss aber kein Gaming-Experte sein, um in diese Serie hineinzukippen. Sie verbindet knallharte Action mit fantasievollem Humor und überzeugender Optik. (tem)

The Penguin

© Die Verwendung ist nur bei redaktioneller Berichterstattung im Rahmen einer Programmankündigung ab 2 Monate vor der ersten Auss/Sky/Warner Gotham City ohne Batman: Colin Farrell in "The Penguin"

Im Kino-Reboot „The Batman“ von Matt Reeves kam auch der Bösewicht Pinguin zu Ehren. Colin Farrell wurde für die Rolle des mafiösen Ganoven mit einem Berg an Latex überzogen und in einen Fatsuit gesteckt. Für acht Folgen der Serie „The Penguin“ (Sky) ließ er dieses Prozedere erneut über sich ergehen. Farrells Figur ist als grobschlächtiger, narbenzerfurchter, impulsgesteuerter Mafioso Oz Cobb gezeichnet, der in Gotham City aufsteigen will. Das ist so gut gespielt, dass man Batman gar nicht vermisst. (tem)

Nobody Wants This

© SAEED ADYANI/NETFLIX Da stimmt die Chemie: Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Sex-Podcasterin trifft Rabbi – diese Liebesgeschichte eines ungleichen Pärchens hätte eine weitere fade Netflix-Rom-Com werden können. Doch „Nobody Wants This“ entpuppte sich als äußerst unterhaltsame Ausnahme. Das liegt u. a. daran, dass die Serie mit Genre-Klischees spielt, ohne sie (alle) zu bedienen und die Protagonisten über ihre Gefühle sprechen, anstatt mit Missverständnissen die Handlung voranzutreiben. Und natürlich an der fantastischen Chemie zwischen Adam Brody und Kristen Bell. (nobe)

Bridgerton

© LIAM DANIEL/NETFLIX Gerät in Staffel 3 von "Bridgerton" in Bedrängnis: Penelope (Nicola Coughlan)

Pompöse Roben, luxuriöse Feste, verstohlene Blick – und dazu die Stimme von Lady Whistledown im Ohr: „Bridgerton“ (Netflix) lieferte auch in Staffel drei alles, was das Fan-Herz begehrte. Dabei geriet die wohl wichtigste Person der Wohlfühl-Serie, nämlich Lady Whistledown selbst, in Bedrängnis. Das Geheimnis um ihre Identität wurde dann eher mittelspannend verkündet. Aber das ist verzeihbar – Hauptsache, das Traumpaar Penelope (Nicola Coughlan) und Colin hat zusammengefunden. (nobe)

Baby Reindeer

© Ed Miller/Netflix Wird auf Schritt und Tritt von Martha verfolgt: Donny (Richard Gadd)

Anders als der herzig klingende Serientitel vielleicht vermuten lässt, handelt es sich hier um harte Kost: Der erfolglose Comedian Donny (Richard Gadd) jobbt in einem Londoner Pub. Eines Tages setzt sich dort eine Frau namens Martha (Jessica Gunning) an die Theke – und folgt ihm fortan auf Schritt und Tritt. „Baby Reindeer“ beruht auf wahren Begebenheiten, erzählt fesselnd und intelligent eine komplexe Geschichte über Stalking, Missbrauch und Traumatisierung. Sehenswert! (nobe)

Fargo

© Michelle Faye/Canal+ Macht nicht nur Pancakes: Juno Temple in "Fargo"

Die aus dem Film der Coen-Brüder hervorgehende Serie zählt seit Staffel 1 zum Besten, was das Streamingangebot zu bieten hat. Die fünfte Staffel (ursprünglich Canal+, derzeit auf Prime Video abrufbar) macht keine Ausnahme. Nein, es wird sogar ganz groß. Dafür sorgt u. a. Dorothy „Dot“ Lyon (Juno Temple, Bild), die nicht nur gerne Pancakes für die Tochter zubereitet, sondern auch Einbrecher flambiert. Schnell wird klar, „Dot“ hat eine dunkle Vergangenheit. Und diese will man entdecken. Folge für Folge. (weise)

True Detective

© HBO/Sky Wenn die Sonne niemals aufgeht: Jodie Foster in "True Detective"

Die vierte Staffel der US-Serie war einer der Höhepunkte des abgelaufenen Jahres. In sechs Folgen wird man in ein mysteriöses Noir-Abenteuer nördlich des Polarkreises entführt. Die HBO-Serie (auf Sky abrufbar) profitiert von zwei fantastisch aufspielenden Hauptdarstellerinnen: Jodie Foster (Bild) spielt die strafversetzte Ermittlerin Liz Danvers. An ihrer Seite agiert mit Evangeline Navarro (Kali Reis) eine Polizistin, der man besser aus dem Weg geht. Die Polarnächte sind lang und voller mysteriöser Gestalten. (weise)

