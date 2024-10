Es ist nicht die naheliegendste Kombi der schicken Dinner-Party: Joanne (Kristen Bell) betreibt mit ihrer Schwester einen Sex-Podcast und hat mit Religion gar nichts am Hut. Noah (Adam Brody) ist aufstrebender Rabbi und kommt gerade aus einer Langzeitbeziehung. Diese beiden lernen sich in der neuen Netflix-Serie „Nobody Wants This“ an einem lauen Abend bei Freunden kennen – und können trotz aller Unterschiede und familiärer Sabotageversuche nicht mehr voneinander lassen.

Was wie die Inhaltsangabe einer 08/15-Hochglanz-Romanze klingt, entpuppt sich als entzückendes Gute-Laune-Fernsehen. Zwischen hübschen Aufnahmen aus dem sonnigen Kalifornien entwickelt sich eine herzerwärmende Liebesgeschichte. Noah ist fasziniert von der selbstbewusst auftretenden Joanne in ihrem übertriebenen (Fake-)Pelzmantel, sie kann die Augen nicht von dem fluchenden und rauchenden Rabbi abwenden. Ein wenig fühlt man sich da zunächst an die britische Serie „Fleabag“ erinnert: Während dort ein „Hot Priest“, also ein sexy Priester, im Mittelpunkt stand, ist es nun ein „Hot Rabbi“ – wie er in seiner Gemeinde übrigens auch genannt wird.