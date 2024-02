"Shogun" auf Disney+: Wettbewerb in Sachen Barbarei

Komplexe Machtverhältnisse

Das arg ramponierte Schiff landet – an Männern reichlich dezimiert, der klägliche Rest gammelt an Skorbut erkrankt unter Deck – schließlich tatsächlich an einem Ufer. Gefunden wird es von einem Japaner, der ein Kreuz um den Hals hängen hat: Die portugiesischen Missionare waren also schon da. Die erste Folge der Serie klärt einmal die nicht unkomplexen Verhältnisse im feudalen Japan: Der Taiko ist tot, sein Sohn ist zu jung fürs Regieren. Deswegen wurde die Macht über Japan auf fünf Fürsten aufgeteilt. Das funktioniert wenig überraschend nicht reibungslos. Der stoische Fürst Toranaga (Hiroyuki Sanada) wird von den vier anderen Fürsten in die Zange genommen. Da kommt es ihm ganz gelegen, dass in seinem Territorium ein Schiff mit beachtlicher Waffenladung gestrandet ist.