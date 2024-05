Nächste Runde am Heiratsmarkt von „Bridgerton": Für manche zu sexy

Auch so ein Erfolgsfaktor dieser Serie: eine subtile Modernisierung, die man beim ersten Hinhören vielleicht gar nicht bemerkt. Und dann wird es zum Sport, die Taylor Swift- oder Beyoncé-Songs im neuen Klanggewand zu erkennen, während sich die Damen der Gesellschaft in viel zu heutig-pastell-neon-farbenen Empirekleidern wiegen.

Geheime Rolle in "Bridgerton"

Auch diesmal werden anfangs die Debütantinnen der Saison der Königin vorgestellt. Beim ersten Ball schreitet trotzig selbstbewusst Penelope Featherington, die kleine, etwas pummelige Nicht-mehr-ganz-Debütantin durch die Reihen, sie war immer schon eine Außenseiterin. Sie tut es zu den Geigenklängen des Songs „abcdefu" von Gayle, in dem es recht bodenständig darum geht, dass ein Ex und alle und alles, was zu ihm gehört, sie gehörig gern haben können.

Penelope, laut Eigenaussage „im dritten Jahr auf dem Heiratsmarkt ohne Erfolgsaussichten", ist die Person, auf die Staffel drei den Fokus richtet. Zu Recht, immerhin spielt sie seit Beginn eine tragende, wenn auch geheime Rolle in der besseren Gesellschaft. Ihre beste Freundin Eloise hat sie dadurch freilich verloren. Wie sie diese zurückgewinnen will und nebenbei aber ihre große Liebe Colin auch gegen sich aufbringen wird, darum geht es in der zweigeteilten Staffel. Vier Folgen sind nun zu sehen, der Rest folgt am 13. Juni.