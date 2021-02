Die Drehorte des Netflix-Serienhits "Bridgerton"

Obwohl viele Ereignisse in "Bridgerton" im Londoner Stadtviertel Mayfair's spielen, fand ein Großteil der Dreharbeiten in Bath statt. Die von den Römern gegründete Stadt im Südwesten Englands entwickelte sich im 18. Jahrhundert zum Treffpunkt der feinen Gesellschaft und erlebte eine Blütezeit als Kurstadt.

Bis heute ist das Stadtzentrum ein Juwel der Regency-Architektur und entführt Besucher in eine andere Ära.



Das Zuhause der Familie Featherington ist das No.1 Royal Crescent in Bath. Das Haus ist heute eines der schönsten noch erhaltenen georgianischen Gebäude in ganz Großbritannien und eine der Hauptkulissen der Serie.



Bath Street, Bath

Die Bath Street dient für Außenaufnahmen verschiedener Straßenszenen. Am Ende der Bath Street befinden sich Cross Baths und das Thermae Bath Spa. Die Gegend ist auch als das "Spa Quarter of Bath" bekannt.



Assembly Rooms, Bath

Viele der skandalösen Handlungsstränge in "Bridgerton" drehen sich um große gesellschaftliche Ereignisse, bei denen die High Society zusammenkommt, um zu feiern, zu tratschen und sich zu verlieben, sehr zur Freude der Klatschkolumnistin Lady Whistledown.



Der Teesalon und der Ballsaal der Assembly Rooms waren Schauplatz dieser extravaganten Filmszenen. Die Räume stehen der Öffentlichkeit zur Besichtigung offen, können aber auch für Veranstaltungen gemietet werden.



Prior Park, Bath

Prior Park taucht in vielen Szenen der Serie auf. Die Parkanlage, nur einen kurzen Spaziergang vom Hauptbahnhof entfernt, ist eines der berühmtesten Werke des Landschaftsarchitekten Capability Brown. Kein Besuch der Stadt Bath wäre vollkommen ohne einen Spaziergang durch diesen wunderschönen Park.



Ranger’s House, Greenwich, London