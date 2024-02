Jeder 15. Juli ist eine neue Hoffnung

Netflix. „Was ist ein Tag?“, philosophiert Emma gleich zu Beginn der Serie „Zwei an einem Tag“. Ganz einfach: Ein Tag kann das Leben verändern. So passiert es Emma und Dexter am 15. Juli 1988.

Man tanzt und trinkt bei der großen College-Abschlussparty im Freien in Edinburgh. Dexter rettet Emma vor einem betrunkenen Freund, der ihr auf den Schoß gestolpert ist. Nach dem Zwischenfall sind die beiden die restliche Feier über unzertrennlich. Sie verbringen auch die Nacht, oder eher den angebrochenen Morgen miteinander. Allerdings nicht ganz so, wie sich Dexter das vorgestellt hat – und insgeheim auch Emma. Als sie am nächsten Tag gemeinsam Edinburghs Hausberg Arthur’s Seat besteigen – Dexter in Anzug und rutschigen Lackschuhen – will Emma auf One-Night-Stands anstoßen und Dexter klärt sie auf, dass das bisher keiner war.