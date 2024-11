Rüstiger Rentner recherchiert „Undercover im Seniorenheim“

Geheime Mission

Da kommt ihm die Anzeige der Privatdetektivin Julie gelegen. Sie untersucht den Diebstahl einer Kette in einem Seniorenheim in San Francisco, Charles wird als Maulwurf eingesetzt. So ziemlich einziges Einstellungskriterium: Er kann ein Handy unfallfrei bedienen. Also die Nachrichtenfunktion vom Taschenrechner unterscheiden. Es folgen unterhaltsame Trainingseinheiten, bei denen Charles zum Beispiel lernen muss, dass er nicht antwortet, wenn ihm Julie etwas geheim über den Knopf im Ohr sagt. Die Übungseinheit, in der Charles unauffällig ein Pärchen fotografieren soll, endet in einem Selfie zusammen mit den Observierten und seiner Chefin.