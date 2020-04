Erster Lerneffekt: Druck herausnehmen

Liebe Eltern,

jetzt ist es fix: Der Schulunterricht geht nach den Ferien nicht wieder los. Wir bleiben noch beim Distanzlernen.

Manche Eltern - und es leider meist die Mütter - gehen auf dem Zahnfleisch: Ihre Firma in der Krise, ihre Kinder zu Hause, deren Lehrer übermotiviert mit Aufgabenpaketen. Die Nerven liegen bei vielen blank. Viele fragen sich: "Wie schaffe ich Homeschooling mit weniger Stress" (das sind die Tipps der Experten nach den ersten beiden Wochen).

Daher gefiel vielen ein Brief des französischen Bildungsministeriums, der derzeit auf Facebook kursiert: "Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir alle den Kurs korrigieren... Was die Kinder in dieser Zeit fühlten, wird ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem ihnen das, was sie in diesen Woche gelernt haben, längst verschwunden ist."

Auf Nachfrage hat diesen Brief die Zweifach-Mutter Nina in Paris weder bekommen noch gesehen, aber auch sie bestätigt, dass das üblicherweise sehr leistungsorientierte Bildungsministerium "derzeit zum Kürzertreten rät. Das betonte auch Faßmann in seiner gestrigen Erklärung, wie es jetzt weitergeht.

Der Elternverband in Österreich hat eine Umfrage bei Familien gestartet, wie es ihnen mit dem Distanzlernen geht, um passende Empfehlungen im Bildungsministerium zu diskutieren (mehr dazu hier). Bei den konreten Überlegungen zeigt sich vermutlich ein anderes Bild als in den sozialen Medien. Die meisten Familien arrangieren sich inzwischen ganz gut mit dem Homeschooling, sagte ein erstes Ergebnis des Unterrichtsministeriums und das zeigen auch viele meiner Gespräche und Recherchen. Aber natürlich haben die lauten "Wut-Mamas" mehr Unterhaltungswert in Postings und Videos und werden begeistert geteilt.

Kreativ werden Wer will schon ein Streber sein und sagen: Meine Kinder machen ihre Aufgaben gut. Wir genießen, dass wir nicht so früh aufstehen müssen. Wir essen oft gemeinsam zu Mittag, wir sind super-kreativ für Programm zu Hause. Eine befreundete Familie spielte neulich Real-Life-Minecraft, mit schwarzen Anzügen, Tarnbemalung am Gesicht und bunten Nerve-Pistolen in den Händen. Sonst waren sie am Wochenende immer mit Sportveranstaltungen eingedeckt.