Heimunterricht: Warum Taylor Swift und Co. keine Schule besuchten

Auch nicht unbedingt leicht hatte es „ Harry Potter“ Daniel Radcliffe. „Mein Vater war ein Literaturagent und stammt aus der nordirischen Arbeiterklasse und meine Mutter ist jüdisch und kommt aus Essex – ich fühlte mich dadurch schon anders als die anderen in meiner Klasse“, erzählte er dem Magazin Out.

Und dennoch hatte er es auch selbst faustdick hinter den Ohren: „Meine Freunde und ich taten so als wären wir Hunde. Wir haben jeden gebissen.“ Mit 10 Jahren schlüpfte er ja ohnehin in die Rolle des wohl berühmtesten Zauberlehrlings und wurde fortan am Filmset unterrichtet.