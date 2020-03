Veni, vidi, vici: Endlich ein kleiner Erziehungssieg

Jede Woche in unserem KURIER Family-Newsletter teilen wir neue Triumphe aus unserer Family-Community. Denn kleine Siege sind da, um gefeiert zu werden. Immerhin feiern wir ein schönes Ziel, wenn wir es nämlich endlich geschafft haben, unsere Kinder zu etwas zu bringen, wogegen sie sich bis jetzt mit all ihrer Kraft gewährt haben. Wie beispielsweise das Wrestlingmatch beim Zähneputzen gewonnen wurde. Oder wie es kommt, dass die Kleinen plötzlich gerne Karotten essen, haben sie sie doch bis jetzt immer am Boden geworfen.

Wir wollen ihn hören, den persönlichen Triumph.