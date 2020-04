KURIER Video-On-Demand: TOP 5 Film-Tipps fürs Wochenende

Schwarz humorige Wolf Haas-Verfilmung "Der Knochenmann"

Anlässlich Birgit Minichmayrs Geburtstag (3. April, 43 Jahre) empfehlen wir sie in der Rolle der Gitti in der grotesken Komödie an der Seite von Josef Hader und Simon Schwarz.



Der Brenner arbeitet mittlerweile als Geldeintreiber für seinen Freund Berti, der ihn in die tiefste steirische Provinz schickt, um einen Künstler namens Horvath ausfindig zu machen. Doch der Horvath ist spurlos verschwunden. Inzwischen verschaut sich der Brenner ein bissl in die resche Wirtin des rustikalen Landgasthauses „Löschenkohl“, wo im Keller eine Knochenzerkleinerungsmaschine vor sich hin rattert. Was da alles reinkommt. Brenner staunt ...

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/der-knochenmann/