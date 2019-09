Karl Markovics im Interview zum neuen Film: Schicksalsort Schrebergarten

Beide Hauptrollen sind ganz hervorragend besetzt. Wie haben Sie die Schauspieler gecastet?

Das Casting ist bei mir ein ganz eigener Prozess, weil ich meine Geschichten nie mit bestimmten Schauspielern im Kopf schreibe. Mein Glück war, dass die Schauspielerin Hilde Dalik ein multikulturelles Theaterprojekt ins Leben gerufen hatte, wo einige afghanische junge Männer – darunter Borhan Zadeh – mitwirkten. Borhan hat so eine zwingende Natürlichkeit, dass ich mich sehr schnell für ihn entschied. Schwieriger war die Rolle des alten Mannes: Er musste glaubhaft sehr alt sein, aber trotzdem die Strapazen des Drehs gut aushalten können. Wie durch ein Wunder bin ich dann auf Heinz Trixner gestoßen: Er ist eine Art Ikone des österreichischen Nachkriegs-Arthouse-Kinos und spielte 1968 mit Erika Pluhar in Georg Lhotskys „Moos auf den Steinen“. Er war lange am Burgtheater und ist einem großen Publikum als Rechtsanwalt in „Schlosshotel Orth“ bekannt.

Ihr Film spielt im Schrebergarten, einem Ort, der im österreichischen Film – man denke nur an „Kottan“ – immer wiederkehrt. Was hat Sie an diesem Topos interessiert?

Für mich ist wichtig, dass diese Schrebergartenanlage auch ein Lager ist. Es hat eine lagerartige Struktur, mit einem Tor und vier Eingängen. Überall gibt es Schloss und Riegel und Stacheldraht. Und genau darum ging’s mir: Dass der Mensch, der in einem Lager gearbeitet hat, wieder in einem Lager lebt.

Sie sprachen vorhin von verquerer Wiedergutmachungslogik. Tatsächlich bekommt Ihr Film im letzten Drittel fast etwas Groteskes, Unwahrscheinliches. Warum?

Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, alles hat eine zwingende Logik. Wenn ich mir die Geschichte des Nationalsozialismus anschaue, hat am Anfang auch niemand geglaubt, dass es mit Konzentrationslagern endet. Bei der Entnazifizierung standen dann alle vor riesigen KZs und sagten, nein, das ist doch grotesk, dass Fabriken gemacht wurden, um Menschen auszurotten, das gibt es nicht. Und genau darum geht es mir, um diese Mechanik. Da ist nichts Unrealistisches in meinem Film, im Gegenteil: Es ist ein Schönwetterfilm im Verhältnis zu dem, was er eigentlich erzählt und wofür er eine Metapher ist.