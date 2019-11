Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Hygge, Hygge Hurra!

Ob Lagom oder Sisu, regelmäßig wird ein neues Wohlfühlrezept aus dem Norden ausgerufen, damit wir am positiven Lifestyle teilhaben können. Was genau hinter Hygge steckt und was jeder für sich dazu tun kann, haben wir uns genau angesehen. Auch wollten wir wissen, wer hinter den Stimmen steckt, die uns durch unsere Freizeit begleiten, uns so vertraut sind und doch so unbekannt. Siri oder die öffentlichen Verkehrsmittel, wer spricht täglich zu uns und was bewegt sie.

Weiters feiern wir einen Design-Klassiker aus einer außergewöhnlichen Sessel-Familie, der Möbelgeschichte schrieb und in vielen Wohnräumen immer noch Platz findet, der "Phanton Chair" wird 60. Wir verwöhnen Sie mit einem wärmenden herbstlichen Suppen-Rezept und nehmen außerdem Promis unter die Lupe, die zu Kulinarik-Experten avancieren. Nicht nur George Clooney macht seinen eigenen Tequila. Und nicht zuletzt zeigt uns Isabella den Facettenreichtum von Beige, der mit seinem Farbspektrum von Blush bis Camel für einen Totallook von Kopf bis Fuß sorgen kann.