"Als Österreicherin hat man den Vorteil der Wischiwaschineutralität"

Wie machte sich diese Veränderung bemerkbar?

Es kamen plötzlich jene Leute, die die Institution Theater sonst nur als deprimierend empfanden. Die billigste Eintrittskarte kostete fünf Deutsche Mark. Endlich konnte man ins Theater wie sonst in die Kneipe oder ins Kino gehen. Einfach aufstehen, Zähne putzen, ins Theater gehen.

Apropos neue Erfahrung: Wann warst Du das erste Mal im Berliner Konsumtempel „ Kaufhaus des Westens“? Shoppingmäßig war in Österreich Ende der 1980er-Jahre ja noch nicht wirklich viel los.

Na, hör mal. Ich bin das Mädchen aus der Greißlerei. Ich möchte nicht übers KaDeWe sprechen. Als Konsumentin bin ich dem kleinen Einzelhandel in immerwährender Loyalität verbunden.

Schön gesagt.

Danke!

Am Deutschen Theater in Berlin bist du zur Zeit an gleich drei verschiedenen Abenden zu erleben. In René Polleschs „ Cry Baby“, in „ Sophie Rois macht Theater“, einer szenischen Lesung mit Musik und in „Have a Cup of Tea mit Sophie Rois“. Damit kommst du Ende November auch nach Wien ins Rabenhoftheater. Was dürfen wir erwarten?

Irgendwie ist es eine Art „Tribute to Peter Donke“ (Mitbegründer der Linzer Rockband Willi Warma, Anm. der Red.). Meinen großen Freund, den Verstorbenen, habe ich durch dich kennengelernt. Er war meine erste entscheidende Prägung nach dem Elternhaus. Mein Verhältnis zu Musik, mein Geschmack an Literatur, die Art zu denken, so grundsätzlich, das habe ich alles von ihm. Ohne, dass er mir da etwas aufgedrängt hätte. Ich habe den Typen nur so eingesogen. Und von ihm, dem großen Anglophilen, kamen auch die Musik der Kinks („Sunny Afternoon“, „Waterloo Sunset“) und die scharfen und präzisen Texte von Ian McEwan, voller Witz und sehr zart auch.

Deine berühmte raue Stimme ist auch Fans von Hörbüchern ein Begriff. Kinks-Fans weniger. Wirst du im Rabenhof auch singen?

Na, sicher, zu dritt. Die Musiker Mark McRae und Clemens Maria Schönborn werden mich auch an der Gitarre begleiten. Aber zurück zu meiner Liebe zu dem Anglophilen. Das ist immer das Schöne an den Engländern: Sie sind nicht immer so gerührt von sich selbst. Die Lieder von Ray Davies von den Kinks, so melancholisch, spinnig und rückwärtsgewandt sie auch sind, sie haben auch immer diese zutiefst englische Distanz zum eigenen Schmerz. Songs und Stories beleuchten einander.

Hast du ihn auch einmal live erlebt?

Mitte der 1990er-Jahre habe ich ihn auf seiner Promotiontour für seine unautorisierte Autobiografie ´„X-Ray“ gesehen. Als echter Engländer, dem das platte Bekenntnis zutiefst zuwider ist, erzählt er sein Leben natürlich fiktional und hangelt sich an seinen Songs entlang. Es hatte so etwas von einer Vaudeville-Show. Ein bestechendes Format. Es wollte nicht zu viel, war kompakt, unangestrengt und extremely charming. Das war so das nie erreichte Vorbild für unseren Abend, ich wollte was machen, was ich selber gerne sehen würde. Du musst kommen, ich werde alles tun, um dich zu unterhalten!



Der Klang von Sophie Rois Stimme ist ein Genuss: