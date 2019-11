Berlin, 30 Jahre danach: Eine Stadt sprüht auf

Fantasie muss man haben! Mit Slogans wie „Visa frei bis Hawaii!“ haben die geplagten Ostberliner vor mehr als 30 Jahren für ein geeintes Deutschland demonstriert. Eine geteilte Stadt als Nährboden für Spaßvögel? Ja, durchaus. Schon zuvor nannten die Wessis ihre Kongresshalle auf Grund der Form liebevoll „Schwangere Auster“. Und später das Kanzleramt „Waschmaschine“.

Berliner Schnauze

Die legendäre Berliner Schnauze kann also nicht nur grimmig sein. Sondern richtig komisch.

Muss wahrscheinlich so sein in einer Stadt, über deren Straßen man lange genug wie in einem Thriller taumelte. Mit verschwörerischer Miene von „Zone“ sprach, hinter gewissen Abschnitten Agenten vermutete. Um sich dann in seinem „Kiez“ wieder beruhigt einen Korn hinter die Binde zu kippen.