Über die Gaunereien im weltweiten Trüffel-Business

Es ist Jahr für Jahr das gleiche Szenario. In der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende November sind die Menschen in der ansonsten beschaulichen Stadt Alba im italienischen Piemont völlig aus dem Häuschen. An manchen Wochenenden tummeln sich dort bis zu 50.000 Touristen, über dem gesamten Ort hängt eine starke Duftwolke. In Alba ist gerade Trüffelsaison.

Feinschmecker und Schaulustige aus aller Welt reisen in dieser Zeit in das Städtchen, um mit dabei zu sein, wenn Trüffelhändler aus dem Hügelland der Langhe und des Roero um die teuerste und begehrteste Trüffel der Welt feilschen

Es geht dabei um die weiße Alba-Trüffel mit der lateinischen Bezeichnung „Tuber magnatum“, das Kilo kostet auf dem Trüffelmarkt in Alba je nach Ernte und Vorrat zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Manchmal auch mehr. Ins Ausland exportierte Alba-Trüffeln erzielten in den vergangenen Jahren in einigen Ländern der Welt sogar Rekordpreise von bis zu 10.000 Euro pro Kilo.

Es geht also um viel Geld, um sündhaft teure Knollen, die im Grunde nicht viel anders aussehen als verbeulte Kartoffeln, deren Duft und Aroma aber Feinschmecker in der ganzen Welt in einen sinnlichen Ausnahmezustand versetzen. Die astronomischen Preise scheinen dabei völlig egal zu sein.

Es geht aber auch um eine Branche, in der nicht nur der feine Duft des Exklusiven die Kunden verzückt. Im Geschäft mit den begehrten Erdknollen stinkt es zuweilen auch kräftig zum Himmel. Tarnen und Täuschen gehören zum Business.