Meer & Trüffel: Warum sich jetzt eine Fahrt nach Istrien lohnt

Zwei alte Frauen am Markt schimpfen darüber, was heute in der Tageszeitung stand – diese Politiker! – dann kaufen sie „Pršut“, den an der Luft getrockneten Rohschinken, und gehen lachend auseinander. „Pršut“ ist eines der vielen Genusserlebnisse Istriens. Er soll seinen Geschmack dem Adria-Klima verdanken, aber vor allem der Bora, dem stürmischen Fallwind. Gut möglich, dass man das Glück hat, auf einer seiner Reisen in Inneristrien mit einem Bauern ins Gespräch zu kommen: Dann gibt’s selbst gebrannten Schnaps, und er zeigt stolz seinen Schweinestall – in dem die Tiere gerade grunzend Kürbisse, Kohl und Futterrüben verputzen – und den riesigen Schinken, der an der äußeren Schicht die typisch leichte Schimmelbildung angesetzt hat. Wir erfahren, dass die Herstellung des „Istarski pršut“ seit Jahrhunderten überlieferten Regeln folgt, dann stoßen wir noch einmal an und dürfen nicht gehen, ohne eine Flasche seines Hausweines mitzunehmen. Als wir am nächsten Tag irgendwo bei Žminj eine längere Wanderung über Wäder, Dörfer und Wiesen machen, begegnen wir immer wieder Einheimischen in ihren Gärten, auf den Feldern, auf ihren Höfen, die uns grüßend zuwinken.