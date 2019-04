Istrien: 10 Dinge, die Sie noch nicht kennen

Istrien, die Sehnsuchts- und Genussregion, nur gut fünf Autostunden von Wien entfernt. Alles schon gesehen, alles bekannt? Sicher nicht. Hier zehn Orte, die Sie besuchen, zehn Dinge, die Sie genießen sollten und die Sie vermutlich doch noch nicht so gut kennen.Nachzulesen auch in diesem Buch: 50 Dinge, die man in Istrien getan haben muss.