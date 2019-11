Beteerender Rosenduft

Das Gebiet „Langhe, Roero und Monferrato“ ist immerhin Weltkulturerbe und die Slowfood-Bewegung hat in diesem Genussviertel ihren Ursprung. Gut möglich, dass nicht jeder Straßenbelag oder Blumen aus dem Rotweinglas riecht. Denn der „ Barolo Brea Ca Mia 2015“ (Don't try this at home – erst in ein paar Jahren aufmachen!) vom Traditionsweingut Brovia etwa kann einen ganzen Strauß an unterschiedlichen Assoziationen wecken. Ich denke da an Walderdbeeren und Sattelleder, eingelegte Pflaumen, Schwarztee, Wacholder und Vogelkirschen, Tabak und Süßholz. Und meine Fantasie ist groß genug, um beim Kosten die nebeligen Herbsttage rund um das Castiglione Falletto zu erahnen. Schließlich heißt die Barolo-Rebsorte nicht umsonst Nebbiolo. Weiterfantasieren kann man am Mittwoch auf der Piemontesischen Weinmesse im Hotel Regina oder bei Barolista selbst.