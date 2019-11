Richtig essen statt richtig frieren

Lust auf Hygge, sprich Wohlbefinden beim Essen? Susanne Peroutka ist TCM-Expertin und hat für jede Jahreszeit Ernährungstipps parat. Im Winter empfiehlt die Autorin von „Suppito’s 5 Jahreszeiten“ (gemeinsam mit Andrea Scholdan) vor allem saisonal und regional zu essen. „Weil man genau die Inhaltsstoffe bekommt, die man für den Winter braucht.“

Gemeint sind wärmende Speisen und Getränke, die unser Immunsystem stärken und wie ein innerer Ofen wirken. „Das schützt vor Kälte und hält uns Bakterien vom Leib.“ Im Winter isst man laut Peroutka vermehrt, was in der Erde wächst. Wurzelgemüse wie Karotten, Pastinaken, Rote Rüben oder Topinambur zählen dazu. In den Kochtopf sollte auch jede Menge Wintergemüse, darunter alle Krautarten von Weiß bis Blau und Kohlgemüse wie Chinakohl, Brokkoli, Grünkohl, Wirsing, Spitzkohl oder Kohlsprossen. Auch Kürbis gilt als Wintergemüse, das man zu Püree verarbeitet mit Kren aufpeppen kann. „Das gewährleistet die Verdaulichkeit!“