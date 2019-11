Hygge, Hygge Hurra! Und welches Glücksrezept leben Sie?

Klar, dass die Welt schaut, was die Nordeuropäer so happy macht. Wobei kein Glücks-Export bisher so erfolgreich war wie Hygge. Klingt nach einem Kissenbezug aus Schwedens berühmtestem Möbelhaus, ist aber dänisch, steht im Duden und wird dort so erklärt: „Gemütlichkeit, Heimeligkeit als Lebensprinzip (in Dänemark)“. Hyggelig ist alles, was eine herzerwärmende Atmosphäre zaubert: Kerzen, Kuchen, Kamin und Kaffee, sich in Decken einzukuscheln, wenn der Regen gegen das Fenster prasselt, oder mit guten Freunden einen gemütlichen Abend zu verbringen.