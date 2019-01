Psychologie: Schärfen Sie den Blick fürs Positive

Positive Haltung statt Negativspirale

Psychologin Ölsböck ist überzeugt, dass es lohnt, sich in positiver Haltung zu üben: „Wenn es uns gut geht, sind wir offen und ziehen auch eher Gutes an. Wenn es uns nicht so gut geht, wir keinen Ausgleich finden, wird schnell alles zu viel und wir beginnen, Situationen aus dem Weg zu gehen.“ Das führt zu einer fatalen Negativspirale, die uns in den sogenannten Vermeidungsmodus treiben kann. Die Folge: Man geht allem, was stressig, anstrengend und schwierig erscheint aus dem Weg. Und plötzlich sind sogar die Treffen mit Freunden oder das Aufstehen in der Früh zu viel. Hält diese Situation an, geht selbst der kleinste Funke von Optimismus und Zuversicht verloren. „Wir machen zu und unser Fokus wird eingeengt. Jetzt sehen wir nur noch, was negativ ist. Positive Seiten, aus denen wir unsere inneren Ressourcen speisen könnten, nehmen wir nicht mehr wahr und können sie somit auch nicht nutzen“, so Natalia Ölsböck.

Da das Leben nicht stagniert, der Mensch und seine Umfeld immer im Wandel sind, ist es wichtig, mit Krankheit, Tod, Unglück und anderen Widrigkeiten des Daseins umgehen zu lernen.

Aus Notlagen dazulernen

Die Forschung zeigt, wie essenziell die psychische Widerstandsfähigkeit ist, also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Denn wir können aus jeder Notlage dazulernen. „Es gilt zu akzeptieren, was furchtbar und nicht änderbar ist, aber auch zu erkennen, was daraus entstehen kann“, so die Psychologin. Zum Beispiel, dass Familie und Freunde für einen da sind, man näher rückt. „Selbst in schwierigen Zeiten kann Gutes drin liegen.“ Die Gabe, das zu spüren, gibt neuen Mut. Dazu gehört auch die Kraft und der Glaube daran, Einfluss aufs eigene Handeln nehmen zu können. Die Psychologie nennt das Selbstwirksamkeit. Eine Voraussetzung, um dem Leben offen zu begegnen.

Immer glücklich? Blödsinn!

Ist das sogar die Formel, um endlich glücklich zu werden? „Der Anspruch, dass man immer glücklich sein muss, ist völlig übertrieben und setzt nur unter Druck“, warnt Natalia Ölsböck. Viel wichtiger sei es, sich immer wieder selbst positiv auszurichten und zu prüfen, wie es um einen steht. In einer Welt, die sich permanent verändert, wir gefordert sind, uns stets neu zu orientieren, ist das umso wichtiger. Klingt anstrengend, hilft aber enorm. Denn: „Es nicht zu tun, ist viel, viel anstrengender!“, betont Ölsböck. „Weil im Vermeidungsmodus enorm viel psychische Energie verbraucht wird, um sich vor Negativem und Belastendem zu schützen. Während wir für Positives, das uns mit psychischer Energie speist, nicht mehr empfänglich sind.“

Kraft des Neubeginns

Es lohnt sich also, optimistisch ins Leben zu gehen. Gerade jetzt zu Jahresbeginn ist ein idealer Zeitpunkt, um den Blick fürs Positive zu schärfen. Sinnstiftende Ziele sind übrigens optimal dafür geeignet. Sie helfen einem, sich weiterzuentwickeln und das tut einfach gut. Der Rat der Psychologin: „Der Jahreswechsel eignet sich, um zurückzublicken und voller Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Denn da steckt die Kraft des Neubeginns drin.“ Nein, natürlich ist die Welt nicht rosarot. Aber „eine positive Zukunftsvision ist besser, als alles mit grauer Brille zu betrachten“.