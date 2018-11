Entdecken Sie Ihre Persönlichkeit neu

Chaos im Kopf

Um zu verstehen, was da passiert, eine kleine Reise ins Gehirn: Dieses funktioniert am besten, wenn es dort ruhig und harmonisch zugeht, alles auf vorgegebenen Bahnen verläuft. Das gibt dem Menschen das Gefühl von Stabilität, was wiederum damit zu tun hat, dass in diesem „kohärenten“ Zustand – den das Gehirn übrigens permanent anstrebt – der Energiebedarf gering ist. Ist diese Harmonie nicht gegeben („inkohärent“), spüren wir Chaos im Kopf sowie quälende Unruhe. Der schnellste Weg, das zu beenden, und nur das will das Gehirn, ist eben oft auch der bequemste, weil er automatisch abläuft. So landen wir in den eingeübten, wenn auch ungeliebten Denk- und Verhaltensmustern, obwohl wir ahnen, dass das auf Dauer nicht das Beste für uns ist.

Schritt für Schritt, wie wir dem Hirn ein Schnippchen schlagen können:

- Wollen wir etwas ändern, wird das Gehirn alles versuchen, um uns in alte Gewohnheiten zurückzulenken. Darum sind Veränderungen nie einfach und erfordern bisweilen nicht nur Anstrengung, sondern auch Mut.

- Wer in der Lage sein will, sein Leben bis ins hohe Alter selbst zu gestalten, sollte Herausforderungen beherzt annehmen. Jedes Problem, das wir lösen, sorgt nämlich nicht nur für mehr Ordnung im Denkapparat. Es entstehen auch neue gewünschte Vernetzungen und Bahnen, die sich immer mehr verfestigen. Das ist die Chance, neue, positive Denk- und Verhaltensmuster zu schaffen, die das Potenzial haben, jene abzulösen und gleichsam zu überschreiben, die wir loswerden wollten.

- Gelingt die Überwindung, das Dranbleiben, der Weg zur Lösung, hat das einen tollen Effekt: Dopamin wird frei und sorgt für Gefühle wie Freude, Lust und Begeisterung. Das Gute daran: Was wir mit Freude tun – und aus innerem Antrieb – gelingt uns irgendwann immer schneller und besser.

Bedürfnisse, Wünsche, Träume

„Nun wird auch verständlich, warum es die von uns gefundenen Lösungen sind, nicht die unterwegs erlittenen Niederlagen, die sich besonders fest im Gehirn verankern“, schreibt Gerald Hüther im Buch „Wie Träume wahr werden“. Denn das Gehirn strukturiert sich entlang der Lösungen, die der Mensch in seinem Leben findet. Das gilt nicht nur für Schicksale, Erfahrungen, die von außen an uns herangetragen werden, sondern für die Erfüllung innerster Bedürfnisse, Wünsche oder Träume. „Wer keinen Traum hat, kann auch nicht an dessen Realisierung wachsen. Und wer sich nicht an dem erfreut oder begeistert, was er tut und was ihn bewegt, kann sich auch nicht weiterentwickeln.“

Was hilft also? „Eine Vorstellung davon, was für ein Mensch man sein möchte.“ Die leitet dann unser Denken, Fühlen und Handeln. Sodass wir dann selbst das Kommando über unser Gehirn – und Leben – übernehmen können.